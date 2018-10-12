Samsun'da Deaş'a Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 gözaltıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına almıştı. 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan Suriye uyruklu 6 kişi bugün Samsun Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye sevk edilerek ek gözaltı süresi alındı.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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