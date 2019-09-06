Samsun'da darp iddiası

06.09.2019 11:34

Samsun'un Bafra ilçesinde yakınlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akrabaları H.Y, U.Y. ve H.Y'nin kendilerini darbettiklerini iddiasıyla Hacı Bayram Y, eşi Meryem Y. ve kızları, Bafra Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y, U.Y. ve H.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hacı Bayram Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabası H.Y'nin hayvanlarının tarlasına girdiğini, çıkartmalarını istemeleri üzerine kendilerine saldırdıkları öne sürdü.

Şüphelinin çocuklarıyla, traktörle giderken eşi ve kızıyla kendisini darbettiğini iddia eden Hacı Bayram Y, şikayetçi olduklarını söyledi.

Meryem Y. de şüphelilerin kendilerini tehdit ettiğini, sopalarla vurarak darbettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA