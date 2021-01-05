Samsun'da darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli yakalandı
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Samsun'da darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli yakalandı

05.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:30
Samsun'da darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta yol kenarında duran Irak uyruklu Odeo Sadam Ghasan Al Sammaraie, yanına gelen ve tanımadığı 2 kişi tarafından darbedildi.

Daha sonra Sammaraie'nin cebinden cüzdanını alan şüpheliler kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sammaraie, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, zanlılar F.D. ve B.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D'nin 9, B.D'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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