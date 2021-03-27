Samsun'da damperi açık kalan tır direğe çarparak devrildi
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Samsun'da damperi açık kalan tır direğe çarparak devrildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da damperi açık kalan tır direğe çarparak devrildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde damperi açık kalan tırın plaka tanıma sisteminin (PTS) direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde damperi açık kalan tırın plaka tanıma sisteminin (PTS) direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda seyreden Hüda D. idaresindeki 55 AEZ 777 plakalı tır, açık kalan damperinin Recepoğlu Kavşağı'nda PTS direğine çarpması sonucu devrildi.

PTS direğinin Ordu-Samsun bölümüne devrilmesi nedeniyle yolda iki yönlü olarak trafik akışı durdu. Tırın damperinde bulunan mıcır da yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü kentteki özel hastaneye kaldırdı.

Trafik ekipleri, kara yolundaki ulaşımı alternatif güzergaha yönlendirdi.

Ekiplerin devrilen tırı ve direği kaldırma çalışması sürüyor.

Öte yandan tırın damperinin PTS direğine çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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