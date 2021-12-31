Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı - Haberler
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Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı

Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı
AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları, 37 kilometrelik sahil bandında deniz temizliği yaptı.

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları, 37 kilometrelik sahil bandında deniz temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları ile Atakum ilçesindeki 37 kilometrelik sahil şeridinde deniz temizliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Deniz canlılarına zarar verecek düzeydeki atıkların toplandığı belirtilen açıklamada, dalgıçların deniz dibinden bir traktör dolusu araç lastiği, cam ve plastik şişe, maske ve çakmak gibi malzemeler çıkardığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, konuya ilişkin, Samsun'un 205 kilometre uzunluğunda sahil şeridine sahip olduğunu aktardı.

Karadeniz Bölgesi'nde 13 mavi bayrak alan tek kentin Samsun olduğunu aktaran Demir, "205 kilometre uzunluğundaki sahillerin temiz tutulması için büyük mücadele veriyoruz. Belediye olarak deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda belli periyotlarda sahilde kum eleme yapılırken denize kıyısı bulunan ilçelerde de deniz dibi temizliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan denizimizin ve sahillerimizin temiz tutulması noktasında duyarlılık ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, sahilleri ve deniz dibini atıklardan arındırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı

Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı

Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı

Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı

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AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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