Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
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Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları

30.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:52
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Yeşilay 100. yıl Bağımsız Gençlik Plaj Voleybolu Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Yeşilay 100. yıl Bağımsız Gençlik Plaj Voleybolu Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.

Pandemi kuralları göz önüne bulundurularak 23-29 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen turnuva, bir birinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 29 Ekim 2020 tarihinde İlkadım Plaj Voleybolu Sahası'nda oynanan final maçlarında erkeklerde Samsun Voleybol Spor Kulübü rakibi 15 Temmuz Voleybol Spor Kulübü'nü 2-0 setle yenerek turnuvanın şampiyonu olurken, kızlarda ise 15 Temmuz Voleybol Spor Kulübü rakibi 15 Temmuz Voleybol Spor Kulübü'nü 2-0'lık setle mağlup ederek turnuvanın şampiyonluğunu elde etti.

İlkadım Plaj Voleybolu Sahası'nda düzenlenen turnuvaya 17 bayan takımı, 9 erkek takımı katıldı. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni öncesi konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yeşilay ile birlikte organize ettiğimiz Yeşilay 100. Yıl Bağımsız Gençlik Plaj Voleybolu Cumhuriyet Kupası'nı bugünkü final maçları ile tamamladık. Böyle güzel bir organizasyonda yer aldıkları için Yeşilay yönetimine çok teşekkür ediyorum. Turnuvada amacımız bağımlılığa dikkat çekerek, vatanına milletine sağlıklı gençler yetiştirmek. Niyetimiz bütün gençlerimizin sporla iç içe olmasıdır. Samsun bir spor kentidir, olimpiyat şehridir" dedi.

Konuşmaların ardından sporculara madalya, kupa ve hediyelerini İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yeşilay Başkan Vekili Celalettin Rahman Çelik, Spor Şube Müdürü Murat Altun, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Turgay Ekşi, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin takdim etti. - SAMSUN

Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları
Samsun'da Cumhuriyet Kupası spor müsabakaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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