Samsun'da Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen emekli öğretmen Ş.A. (62), Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.