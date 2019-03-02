Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pazar günü gerçekleştireceği miting için Samsun'da hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Samsun'da halka seslenecek. Saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için şehir merkezinde hazırlıklar devam ediyor. Meydanın çevresi ve yol kenarları bariyerlerle çevrilirken meydan içerisinde ise özel harekat polisleri kontrollerde bulundu. Atatürk Bulvarı'nın kavşak noktalarına da AK Parti flamaları asıldı. Yol kenarında ise Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti bayrakları asıldı.

Karaaslan'dan büyük buluşmaya davet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yarın 16.00'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitinge tüm Samsunluları davet etti. Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız, Samsunumuzu çok seviyor çünkü burası ilk adım şehridir ve burası 17 yıl boyunca tüm seçimlerde AK Partimize en güçlü desteği vermiş şehirlerimizdendir. Genel Başkanımızın aday tanıtım toplantımızın ardından miting vesilesiyle şehrimize kısa süre içerisinde yeniden teşrif edecek olması Samsunumuza gönülden bağlı olduğunun bir göstergesidir. Samsun'a her zaman büyük önem veren Cumhurbaşkanımızı hemşehrilerimizle birlikte büyük bir coşku ile karşılayacak, Milli Mücadele'nin ilk adım şehrine yakışan rekor bir katılım ile yeniden tarih yazacağız. Ülkemizin geleceği açısından önemli bir eşik olan bir dönemde gerçekleşecek olan bu buluşmanın Samsun ve ülkemiz adına çok önemli olduğuna inanıyor, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz mitinge tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

"Samsun mitingimiz yoğun katılımla büyük coşku içerisinde geçecek"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 3 Mart'ta gerçekleştirecekleri mitingle Samsun'un tarihi günlerinden birini daha yaşayacağını vurguladı. Samsun'un, gönül belediyeciliğinin mimarı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman sahip çıktığını ifade eden Başkan Aksu, "Genel Başkanımızın Samsun sevgisini hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Hemşehrilerimizin de liderimize sevgileri ve destekleri her zaman en üst seviyede olmuştur. Samsun'a özel bir sevgisi olan Genel Başkanımızı hemşehrilerimizin en güzel şekilde ağırlayacağına inancım tamdır. Samsun mitingimiz yoğun katılımla büyük coşku içerisinde geçecektir. İl Başkanlığı olarak da hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA