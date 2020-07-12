Samsun'da çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışması tamamlandı Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmalarının, Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonunda ve komisyon üyelerinin katılımı ile 22 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandığı aktarıldı.

Arazide yapılan söz konusu çalışmalara Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odaları, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fındık rekoltesinin 80 bin ton olarak tahmin edildiği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2020 yılı rekolte tahmininin 80 bin ton olduğu yönünde bir açıklamamız bulunmamaktadır. Çalışmalar sonucu oluşan komisyon raporu komisyon üyeleri tarafından imza altına alınarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2020 yılı rekolte tahmini ile ilgili gerekli açıklamalar Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacaktır."

Kaynak: AA