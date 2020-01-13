Samsun'da çöp konteynerlerinde bulunan cesedin kimliği tespit edilemedi

13.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:31

Samsun'da aynı mahallerin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak bulunan cesedin kimliği tespit edilemedi.



Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan kimliği belirsiz şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan araştırmada vahşice öldürülen şahsın parmak izinden de kimliği tespit edilemedi. Üzerindeki iç çamaşırlarının yabancı ülke üretimi olduğu belirlenirken, cesedin yabancı uyruklu bir kişiye olma ihtimali üzerinde duruluyor.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA