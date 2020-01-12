Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu
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Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kimliğini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.

12.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:14
Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kimliğini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.

ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde ceset olduğunu fark eden temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğini belirlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA
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