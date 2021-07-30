Samsun'da çöp aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Samsun'da çöp aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'da çöp aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çöp aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'da çöp aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Halkıbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin C. idaresindeki 34 BKF 566 plakalı çöp kamyonu yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Nuri Yıldırım'a çarptı. Kazada yaralanan Nuri Yıldırım 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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