- Samsun'da çöken çocuk parkı duvarını yapan müteahhit konuştu!

"Malzemeden çalma yok, tuvalet çukurundan kaynaklı bir durum"

SAMSUN - Samsun'da dün akşam çöken Toptepe İlkokulu'nun önündeki çocuk parkının istinat duvarını yapan müteahhit açıklama yaptı. Duvarda kullanılan malzemeyle ilgili bir sorun olmadığını belirten müteahhit Rüstem Turhan, çökmenin duvarın arkasında bulunan tuvalet çukurundan kaynaklandığını iddia etti.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Toptepe İlkokulu önündeki çocuk parkında saat 20.30 sıralarında meydana gelmişti. Bayırlı Sokak üzerine çöken duvar yolu ulaşıma kapattı. Olayın akşam yaşanması olası herhangi bir faciayı önledi. Duvarı 10 yıl önce yapan yüklenici firma müteahhidi Rüstem Turhan, olayın okul tuvaletinin çukurundan çıkan su yüzünden meydana geldiğini söyledi. Gece büyük bir gürültü ile dışarı fırlayan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

"Sudan kaynaklı"

Turhan yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Duvarın hemen arkasında okulun bahçesinin altında okulun tuvalet çukuru var. Çukur suyla dolarak sızıntı yaptı. Sızan sular da duvarı patlattı. 10 metre bir yer patladı. Malzemeden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Sudan kaynaklı. Duvarların arkasına ne kadar malzeme koyarsanız koyun, eğer su alıyorsa orayı patlatır. Burada metrelerce duvar var. Fakat sadece tuvalet çukurunun olduğu yer böyle oldu. Toprağın suya doyması duvarı patlattı. Malzemeden çalma veya duvarın iyi yapılmamasından kaynaklanmıyor. Tuvalet çukurundan kaynaklı bir durum. Tabi çökme anında burada kimsenin olmaması sevindirici" dedi.

Müteahhit, sabahın erken saatlerinden itibaren okulun duvarının onarımına başladı.

"Burası çocukların oynadığı park"

Çöken duvarın hemen karşısındaki binada oturan Bahaddin Şahin, "Burası çökerken ben bina çöktü sandım. Dışarı bakınca okulun bahçe duvarının çöktüğünü gördük. Çok korktuk. Burası çocukların oynadığı park. Okul öğrencileri ve komşu çocukları da burada oynuyor" diye konuştu.