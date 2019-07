Samsun'da çok katlı yapılar tartışılıyor

SAMSUN'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki yüksek tepelerde bulunan çok katlı binalar, kent silueti bozduğu tartışmalarını gündeme getirdi. Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, "Kentin tam sırtlarında bulunan yüksek yapılar, doğal silueti bozuyor. Artık bu anlayıştan vazgeçmemiz gerekiyor" dedi.

Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılar, imar tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor. Ordu'da 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatlarının tepkilere neden olup, Büyükşehir Belediyesi'nce binalarla ilgili düzenleme yapılacağının duyurulmasının ardından Samsun'daki çok katlı yapılar da tartışılmaya başlandı. Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde, kıyı şeridi ile yamaçlarda yer alan çok katlı binalar, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

'BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇMEMİZ GEREK'

Samsun Mimarlar Odası Başkanı Memişoğlu, kentin her yerinden görülebilen bu yapıların, şehrin siluetine aykırı olduğunu belirterek, yargı mücadelesi yürüttüklerini söyledi. Memişoğlu, "Coğrafi siluetler, gerçekten kentlerin tanımlanmasında önemli faktör. Mesela İstanbul için '7 tepeli' tabiri kullanılır. Dolayısıyla bu manada kentlerin coğrafi yapısı, kent estetiğinde çok önemli. O yüzden kentin coğrafi siluetini mutlaka korumamız gerekiyor. Samsun bu konuda şansını kaybetmiş değil; ama geçmişte yapılan birçok hata var. Özellikle Canik bölgesinde, İlkadım ve Atakum ilçelerinin belli bölümlerinde maalesef bu noktada olumsuz uygulamaları görüyoruz. Bunlar tabi zaman içinde sıkça değişen imar yönetmeliklerinden kaynaklanan durumlar. Kentin tam sırtlarında bulunan yüksek yapılar, doğal silueti bozuyor. Bu yapıların siluet üzerindeki baskısını zaten hissedebiliyorsunuz. O doğal ritmi bozduğunu da görebiliyorsunuz. Artık kenti kuşattığını ve kente baskı yaptığını hissedebiliyorsunuz. Artık bu anlayıştan vazgeçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK KATLI YAPILAR, UYGUN MİMARİ DEĞİL'

Kentin doğal yapısının mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Başkan Memişoğlu, "Bu noktada çok katlı yapılar, kesinlikle uygun mimari yaklaşım değil. Yerel yöneticilerin, şehrin mimari dokusunu ve kimliğini koruma noktasında daha hassas davranmaları gerekiyor. Yerel yöneticilerimiz, belediye meclislerimizin çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Kent planlarında varsa bu manada olumsuz imar uygulamaları, derhal değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

'BİNALAR DENİZİN ÖNÜNÜ KESİYOR'

İlkadım ilçesi esnafından Orhan Kol, 'bina kirliliği' olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzun geçtiği arsalar kalmadı artık. Koca koca 15 katlı binalar yapılarak, rezalete döndü. 'Çakal Tepe' dediğimiz yerde şimdi 15 katlı binalar var. Şu an durum çok kötü. Eski rüzgarlı havalar bile artık yok bu binalardan dolayı. Bina kirliliği var. Samsun'da tepelerde 20 küsur katlı binalar var. Denizin önünü kesiyor, her taraf böyle. Ayıptır, günahtır. Bunların hepsi yanlış. Buralar bir mirastır. Biz de diğer nesle miras bırakmak istiyorsak bu tip yapılaşmadan vazgeçmeliyiz" diye konuştu.

'SAMSUN'UN GÖRÜNÜMÜ BOZULDU'

Yüksek binaların kent merkezinde çok kötü göründüğünü belirten ilçe sakini Fikret Uçkan, "Yüksek katlı binalar her yerde. 'Yatay mimari' deniliyor ama bunlar yıkılamayacağına göre, yatay mimari nasıl olacak? Samsun'un görünümü bozuldu. Tepeden çok kötü görünüyor Samsun. Kentin mimarisi, kimliği bozuluyor. Samsun'un eski hali ile şimdiki hali bir değil" dedi.

'10- 12 KATLI BİNALAR DOĞRU DEĞİL'

Kentte yüksek tepelere çok katlı binalar yapılmasına karşı olduğunu dile getiren Bayram Ganık ise "Açık alanlarda betonlaşmaya karşıyım. Yeşil alanlara siteler yapılıyor, 10- 12 katlı binalar dikiliyor. Bence doğru değil. Bundan 15- 20 yıl önce tepelerdeki yeşillikler yok. Yeni yeni binalar yapılmış, beni rahatsız ediyor. Diğer vatandaşlar da bundan rahatsız tabi ki. Çirkin görünüm oluyor" diye konuştu.



