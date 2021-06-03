Samsun'da coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 15'e ulaştı
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Samsun'da coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 15'e ulaştı

Samsun'da coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 15'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Türk Patent ve Marka Kurumunca Samsun'da coğrafi işaret tescili verilen ürün sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca Samsun'da coğrafi işaret tescili verilen ürün sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bafra kaymaklı lokumu, Vezirköprü Tahtaköprü kilimi, Vezirköprü susuz bezi, Çarşamba pidesi, Vezirköprü semaveri, Yakakent mantısı, Bafra nokulu, Bafra zembili, Samsun simidi, Samsun kaz tiridi, Terme pidesi, Bafra pidesi, yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı, Çarşamba sekiz köşe kasketinden sonra son olarak Çarşamba kıvratmasının coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Terme pirinci ve Çarşamba keşkeği için de Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruların değerlendirme aşamasında olduğu aktarılan açıklamada, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi'nin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca 81 ilin coğrafi işaret almış ürünlerinin tanıtımına başlandığı, bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret almış 15 ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metodu ile tarihi hikayesini içeren bilgilerin Stratejik Daire Başkanlığına sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, çalışmanın dünya üretiminde lider konumda bulundukları ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması, pazar paylarının artırılması, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması gibi konularda önemli rol oynayacağını anlattı.

Günümüz ekonomisinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının en önemli kavramlar arasında yer aldığını, bu hakları elinde bulunduranların birçok avantaja sahip olduklarını vurgulayan Dağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Patentler, markalar veya tasarımlar, genellikle bir kişiye, bir ekibe, bir üniversiteye veya bir firmaya ait oluyor. Coğrafi işaretler ise bütün bölgeye, bütün şehre ve hatta ülkeye ait olabiliyor. Her ne kadar küreselleşme ile tüketici tercihlerinin standartlaştığı düşünülse de özellikle son zamanlarda tüketicilerin geleneksel ve yerel ürünlere ilgisi artıyor. Coğrafi işaret de o ürünün gerçekten de o coğrafyada ve geleneksel kurallara uygun şekilde üretildiğini teminat altına alıyor. Bu özellikleri sebebiyle bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebiliyor. Bizler de bu konuda atacağımız adımlarla şu an için 15 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı daha da artırabilir, tanıtımını iyi şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlar, refah seviyesinin daha da artmasına vesile oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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