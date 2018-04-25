Samsun'da Çocuklar Kızılay'ın Festivalinde Eğlendi

TÜRK Kızılayı tarafından çeşitli illerde düzenlenen Mavi Çocuk Festivali'nin üçüncüsüne Samsun ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 500 çocuk, festivalde doyasıya eğlendi.

Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali, Samsun'un Atakum ilçesindeki Kızılay kampında yapıldı. Çocuk festivaline Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Samsun Şube üyeleri ve yaşları 7-14 arasında olan 500 öğrenci katıldı. Festivalde çocuklar halat çekme, ip atlama, top kapmaca ve körebe gibi çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklara etkinlikte yemek ikram edildi, programın sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Festival hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "Mavi Çocuk Şenliği Türkiye'nin 10 ilinde yapılırken, Samsun Kızılayı olarak biz de en güzelini yapıyoruz. Samsun'da 500'e yakın öğrenci ile birlikte bu şenliği yaptık. Bu şenlikte farklı bölgelerdeki çocukları birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Kardeşlik duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şenlik 23 Nisan'a atfen yapıldı. 23 Nisan kültürünü biz çocuklarımıza yaymak istiyoruz. Böylelikle de 23 Nisan deyince çocuklarımız hem kardeşlik duygularını hatırlasınlar hem birlikteliği hatırlasınlar hem eğlensinler hem de mutlu olsunlar diye düşündük" dedi.

- Samsun