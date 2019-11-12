Samsun'da çocuklar eğlenerek diş fırçalamayı öğrendi

12.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:14

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği düzenlendi.

Çocuklara doğru diş fırçalamayı öğretmek, diş hekimini sevdirmek için Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nin bahçesinde yapılan şenlikte,ağız ve diş sağlığı konusunda diş hekimlerinden bilgi alan anaokulu ve ilkokul öğrencileri, çeşitli aktivitelerle eğlendi.

Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, basın mensuplarına, diş ve diş eti hastalıklarının, Türkiye'de ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Oruç, ağız, diş ve diş eti hastalıklarının diyabet, kalp ve damar hastalıkları, büyüme ve gelişme geriliği, mide, bağırsak hastalıkları, gebelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi birçok soruna neden olduğuna dikkati çekerek, "Kronik hastalığı olan bireylerin özellikle bu anlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şüphesiz ki, iyi bir ağız diş sağlığı en temel insan hakkıdır. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri hem düşük maliyetleri hem de genel sağlık üzerinde olumlu etkileri nedeniyle üzerinde özellikle durulması gereken hizmetlerdir." dedi.

Oruç, toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek için farklı bir eğitim düzenlediklerini ifade ederek şunları kaydetti.

"Eğitime özellikle küçük yaşlarda başlanmalı, ağız ve diş bakımı alışkanlık haline getirilmelidir. Koruyucu ağız ve diş sağlığı programı kapsamında bireylere çürüksüz ve sağlıklı bir ağız için dişleri çürümeden hatta dişleri çıkmadan önce ulaşılmalı ve eğitimlerle desteklenerek rutin kontrolleri yapılmalıdır. Bir ebeveyne, bir çocuğa kazandırılacak doğru fırçalama alışkanlıkları, sağlıklı ağızlara sahip bireylerden oluşacak bir toplumun meydana getirilmesindeki en doğru yoldur. Bu anlamda yapılacak her türlü girişim sağlıklı nesillere yapılacak en değerli yatırımdır."

Oruç, Sağlık Bakanlığının koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik yılda iki kez flor uygulaması yaptığını hatırlatarak bunun çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engelleyen koruyucu bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA