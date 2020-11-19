Samsun'da cip su kanalına düştü
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Samsun'da cip su kanalına düştü

19.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:19
Samsun'da cip su kanalına düştü

Samsun'da kontrolden çıkan cip, 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Samsun'da kontrolden çıkan cip, 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çangallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZZ 900 plakalı cip sürücüsü Ümit Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 2 metre derinliği olan su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gerekli incelemelerin ardından kanala düşen cip, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. - SAMSUN

Samsun'da cip su kanalına düştü
Samsun'da cip su kanalına düştü
Samsun'da cip su kanalına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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