Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı
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Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı

27.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:33

Samsun'da cipin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da cipin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda Kerim K'nin kullandığı 34 DGE 632 plakalı cip, su kanalına devrildi.

Kazada, araçta bulunan ve ağır yaralanan Ersin Güney, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan Kerim K. ise geldiği hastanede alkollü araç kullanmaktan polis tarafından gözaltına alındı.

Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı
Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı
Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı
Cip su kanalına devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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