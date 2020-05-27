Samsun'da cip denize uçtu
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Samsun'da cip denize uçtu

Samsun'da cip denize uçtu Cipte bulunan 2 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı Samsun'da kumsalda bulunan cip suya kapılarak denize battı.

27.05.2020 05:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 05:28

Samsun'da cip denize uçtu

Cipte bulunan 2 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da kumsalda bulunan cip suya kapılarak denize battı. Cipte bulunan kişiler balıkçılar tarafından kurtarılırken cip, traktör yardımıyla sudan çıkartıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde kumsalda seyir eden cip deniz suyuna kapılarak battı. Araç içerisinde bulunan 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Terme Yalı Mahallesi'nde kumsalda seyir eden 61 VP 717 plakalı cip suya kapılarak denize battı. Araçta bulunan Ali B. ve Sibel O. cipin tavanına çıkarak yardım istedi. Yardım çağrısını duyan balıkçılar mahsur kalan kişileri tekneye aldıktan sonra kıyıya çıkardılar. Olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince Ali B. ve Sibel O. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıkçı tekneleriyle denizden çıkartılamayan cip, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Samsun'da cip denize uçtu

Kaynak: İHA

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