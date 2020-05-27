Samsun'da cip denize uçtu Samsun'da kumsalda bulunan cip suya kapılarak denize battı.

Samsun'da kumsalda bulunan cip suya kapılarak denize battı. Cipte bulunan kişiler balıkçılar tarafından kurtarılırken cip, traktör yardımıyla sudan çıkartıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde kumsalda seyir eden cip deniz suyuna kapılarak battı. Araç içerisinde bulunan 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Terme Yalı Mahallesi'nde kumsalda seyir eden 61 VP 717 plakalı cip suya kapılarak denize battı. Araçta bulunan Ali B. ve Sibel O. cipin tavanına çıkarak yardım istedi. Yardım çağrısını duyan balıkçılar mahsur kalan kişileri tekneye aldıktan sonra kıyıya çıkardılar. Olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince Ali B. ve Sibel O. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıkçı tekneleriyle denizden çıkartılamayan cip, traktör yardımıyla kurtarıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA