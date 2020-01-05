Samsun'da "Cinsiyete Dayalı Şiddet" paneli

05.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:50

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde "Cinsiyete Dayalı Şiddet, Şiddetin Nedenleri, Çözümleri ve Öneriler" konulu panel düzenlendi.

OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Yıldırım Beyazıd Ortaokulunda eğitimcilere yönelik düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetin en önemli nedenlerden birinin erkeğin kendisini kadından üstün görmesi olduğunu ifade etti.

Şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizen Kumcağız, "Şiddet toplumsal güç ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Eşitsizlik ve ayrımcılık güç ilişkilerini şekillendirir ve ondan etkilenir. Cinsler sosyalleşme sürecinde şiddete ilişkin çeşitli düşünce ve davranış kalıplarını öğrenir. 'Erkeğin doğasında vardır' gibi cinsiyete ilişkin yargılar şiddetin meşrulaştırılmasına aracılık eder." dedi.

İlişkilerde kadınlar ve erkeklerin, kendilerine yüklenen toplumsal değerleri ve rolleri benimseyebildiğini ifade eden Kumcağız, şunları kaydetti:

"'Ben erkeğim, karşımdaki kadını denetlemek, kontrol etmek benim hakkım, ondan hesap sorabilirim, o bana itaat etmekle yükümlü, bu ilişkinin patronu benim, bu ilişkiyi ben yönlendiririm. Bir ilişkide aslında biz eşit haklara sahip değiliz'...Farkında olmadığı ama içinde büyürken bu değerlerle yoğrulduğu bir duruşta olabiliyor erkek. Buna karşın kadın, 'O, erkek tabii, ona itaat etmem lazım. Onun bana sahip çıkması lazım, ilişkinin birincil kişisi o aslında. Onun dediklerini yapmak, bana düşen rol, o benden daha iyi bilebilir, benden daha güçlü olabilir, eğer ben onun istediklerini yapmazsam onu kaybedebilirim, başka bir kadına gidebilir, başkasına ilgi duyabilir' gibi korkularla kendini, erkeğe öncelik vermek ve onun duyguları üzerinde yoğunlaşmak zorunda hissedebiliyor."

Kumcağız, kadına yönelik şiddetin erkeklerle kadınlar arasındaki güç eşitsizliğinin yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA