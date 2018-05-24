Samsun'da Cinsel İstismara 28 Yıl 1 Ay Hapis

Samsun'da 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece toplam 28 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 18 yaşından küçük S.Ç. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan M.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında M.K. "cinsel istismar" suçundan 25 yıl, "alıkoyma" suçundan da 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN