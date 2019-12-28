Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Samsun'un Ladik ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İlçede yaşayan zihinsel engelli ve bekar kadının, çocuğunun olması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kadının, uzaktan akrabası olan S.G'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.