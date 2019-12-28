Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
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Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'un Ladik ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

28.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:57
Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

'un ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İlçede yaşayan zihinsel engelli ve bekar kadının, çocuğunun olması üzerine ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kadının, uzaktan akrabası olan S.G'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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