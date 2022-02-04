Cinayetten 12 yıldır aranan firari yakalandı - Haberler
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Cinayetten 12 yıldır aranan firari yakalandı

AA - Güncel
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Samsun'da, hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari yakalandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'da, hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari yakalandı.

Çarşamba ilçesi İlamat ve İnfaz Bürosunca 2010'da işlenen cinayet nedeniyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Faruk Yener (39), İlkadım Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince Ulugazi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yakalandı.

Sağlık raporu alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü.

Cinayetten 12 yıldır aranan firari yakalandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Cinayet, Samsun, Güncel, Haber

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