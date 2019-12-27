Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis
Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis - Haberler

Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis

Samsun'da bir genci tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42
Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis

'da bir genci tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 2018 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Engin Buğra A.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican K.'nin (24) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Alican K.'yı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler