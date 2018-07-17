Samsun'da Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İsmet Negiz'i yakalamak için çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Negiz'i yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Negiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.