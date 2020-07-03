Samsun'da çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
03.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:52
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat D. (30) idaresindeki 52 AAS 039 plakalı çimento yüklü tır, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra refüje devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA