Samsun'da destekle çilek üreten çiftçiler hasat yaptı

Samsun'da çilek üretimini teşvik etmek için çiftçilere verilen fide ve örtü naylonu desteği, meyvelerini verdi.

Samsun'da çilek üretimini teşvik etmek için çiftçilere verilen fide ve örtü naylonu desteği, meyvelerini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yazılı açıklamada, Alaçam ilçesinde desteklemelerle yetiştirilen çilekler çiftçiler tarafından hasat edildiği belirtildi.

Verimli tarım ovalarına sahip Samsun'da sebze ve meyve üretiminin arttığı aktarılan açıklamada, "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 12 çiftçiye 60 bin çilek fidesi ve 720 kilo malç örtü naylonu dağıtıldığı anlatılan açıklamada, "Kızlan, Vicikler, Umutlu, Kapaklı, Gökçeboğaz ve Fatih mahallelerinde 12 dekar alana dikilen fideler meyvesini verdi. Toplanan çilekler için Türkmen Yaylası'ndaki Vicikler Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi." açıklamasında bulunuldu.

İlk yıl 15 ton olan çilek rekoltesinin ikinci yıl 30 tona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü