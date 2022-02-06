Samsun'da çıkan yangında kereste atölyesi tamamen yandı
AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Boyacılı Mahallesi'nde Hasan Özcan'a ait kereste atölyesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonucunda atölye tamamen yandı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel