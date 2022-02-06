Samsun'da çıkan yangında kereste atölyesi tamamen yandı - Haberler
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Samsun'da çıkan yangında kereste atölyesi tamamen yandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da çıkan yangında kereste atölyesi tamamen yandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Boyacılı Mahallesi'nde Hasan Özcan'a ait kereste atölyesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucunda atölye tamamen yandı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Hasan Özcan, Çarşamba, Yangın, Samsun, Güncel, Haber

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