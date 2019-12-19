Samsun'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu

19.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:40

Samsun'un Bafra ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 25 bin saman balyası küle döndü.

Hasan Şenkal'a ait Sarıköy Mahallesi'nde samanlıkta yangın çıktı. Elektrik trafosunun patladığını iddia eden ev halkı, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, iddiaya göre 25 bin balyanın olduğu samanlıktaki yangın Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerinde incelemede bulunan Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç, Şenkal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle yaklaşık 800 bin liralık zarar oluştuğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA