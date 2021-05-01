Samsun'da çıkan yangında 2 evin çatı katı zarar gördü
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Samsun'da çıkan yangında 2 evin çatı katı zarar gördü

Samsun'da çıkan yangında 2 evin çatı katı zarar gördü
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2 evin çatı katında hasar oluştu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2 evin çatı katında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi Karayemiş Sokak'ta Kürşat A'ya ait 3 katlı ikametin çatı katındaki elektrik sigortasında yaşanan arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangın, ikametinde yanındaki Kürşat A'nın kardeşi Zeki A'nın evine sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, iki evin çatı katı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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