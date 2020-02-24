Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

24.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:44

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir lokantada çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortacami Mahallesi Tacettinpaşa Caddesi'ndeki bir lokantanın işletmecileri O.T. (56) ile İ.T. (33) iş yerlerine gelen ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Y.S.'yi (48) odunla darbetti.

Başından yaralanan Y.S, üzerindeki tabancayla O.T. ve İ.T'yi ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA