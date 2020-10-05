Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Körfez Mahallesi'nde Erkut C'ye (40) ait marketten çıkan kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, yolda yürüyen bir kadına sözlü tacizde bulundu.

Marketin önünde oturan ve kadını rahatsız etmemeleri konusunda uyaran Erkut C, Erkan C. (34) ve Tamer G. (33) ile 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan C, Tamer G. ve Erkut C. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek