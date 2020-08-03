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Samsun'da çiftçiye alım garantili domates fidesi dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere ücretsiz sanayi tipi domates fidesi dağıtırken Tarım Kredi Kooperatifleri ise alım garantisi verdi.

Samsun'da çiftçiye alım garantili domates fidesi dağıtıldı
03.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:30

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere ücretsiz sanayi tipi domates fidesi dağıtırken Tarım Kredi Kooperatifleri ise alım garantisi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi, kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelirini arttırmak ve sanayi tipi domates üretimini teşvik etmek amacı üreticilere ücretsiz fide desteği verildi.

Vezirköprü'nün Bahçekonak, Yörükçal, Bahçelievler ve Adatepe mahallelerinde 36 dekar alanda üretim yapan çiftçiye 72 bin fide dağıtılırken Tarım Kredi Kooperatifleri de çiftçilerle sözleşme yaparak alım garantisi verdi.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, sebze üretiminde alım garantili üretimin ilk olması nedeniyle çiftçilerin ilerleyen yıllarda bu sistem ile daha çok üretim yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni sulamaya açılan alanlarda daha önce hiç yetiştirilmeyen salçalık domateste üretime destek verdiklerini aktaran Özdemir, çiftçilerin ürettiği ürünü de Tarım Kredi Kooperatifi sözleşme yaparak alım garantisi vermesinin üretimin gelecek yıllarda artmasını sağlayacağını dile getirdi.

Özdemir, rekoltesi yüksek kalitesi iyi fide tohumunu üreticilere dağıttıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin her daim yanındayız. İyi günde de zor günde de her zaman onlarla yan yanayız. Çiftçi bizim geleceğimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatları ve destekleri ile her zaman onlara destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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