Samsun'da çiftçilere hibeli çeltik tohumu dağıtımı

Türkiye önemli ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları içinde barındıran Samsun'da çiftçilere hibeli çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye önemli ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları içinde barındıran Samsun'da çiftçilere hibeli çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi niteliği kazanan koronvirüsle etkin mücadele yanında Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumluluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sağlam, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arzının sağlanması amacıyla ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak, bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için bakanlık tarafından başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programı kapsamında ülke için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlamak, aynı zamanda üreticileri bu dönemde üretime yönlendirmek, dolayısıyla da tarım arazilerini etkin bir şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılması hedeflendiği ifade etti.

Bakanlığın ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekim yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumu yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkısı ile karşılanacak program kapsamında ekimi yapılacak ürünler buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendiğini belirten Sağlam, Samsun'da da çeltik üretiminin geliştirilmesi hedeflendiğini kaydetti.

Bafra ve Çarşamba Ovaları'nın çeltik üretiminde yüzde 15'lik pay ile Samsun'un ülke genelinde 2. sırda yer aldığı bildiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile 2020 yılında Samsun ilinde ruhsatlı çeltik üretimi yapılacak alanlara ilave olarak 6 bin dekar alanda ilave çeltik üretimi yapacak Bafra, Alaçam, Çarşamba ve Terme ilçelerimizdeki üreticilere 120 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtımına başlanmıştır. Projenin bütçesi 720 bin lira olup yüzde 75 i hibe şeklindedir.

Damlama sulama ile çeltik yetiştiriciliği yapacak üreticilerimize öncelik verilen proje ile Bafra Ovasında çeltik yetiştiriciliğinde damlama sulamanın da yaygınlaşmasında öncü olunacak, su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanmakla birlikte eğimli arazilerde de çeltik yetiştiriciliğinin önü açılmış olacaktır."

Kaynak: AA