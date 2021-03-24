Samsun'da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi
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Samsun'da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi

24.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:43
Samsun'da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 4 bin 800 dekar arazide yetiştirilmek üzere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumluğu temin edilerek çiftçilere hibe edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 4 bin 800 dekar arazide yetiştirilmek üzere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumluğu temin edilerek çiftçilere hibe edildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe tohumların dağıtımına başlandı.

Bu kapsamda dün Ladik ilçesinde toplam 900 kilogram silajlık mısır tohumluğu 350 dekar alanda ekilmek üzere, bugünse Alaçam ilçesine toplam 1050 kilogram silajlık mısır tohumluğu 400 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli olarak çiftçilere dağıtıldı. Haftaya Pazartesi günü ise Çarşamba ilçesinde dağıtım gerçekleşeceği öğrenildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam kentin toplam 397 bin büyükbaş, 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ve 1 milyon 250 bin ton kaba yem ihtiyacı olduğunu bildirdi. Mevcut 600 bin dekar alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını, 160 bin dekar mera alanlarından 500 bin ton kaliteli kaba yem elde edildiğini ve kaba yem açığının tarla bitkileri hasadından arta kalan sap ve samanlardan, otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılandığını söyledi.

Müdür Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce programa alınan Mera Islah ve Amenajman projesi kapsamında çayır mera ve yem bitkileri üretiminin artırılması ve meralarda ki aşırı otlatma baskısının önlenmesi amacıyla Samsun'da silajlık mısır, yonca, yem bezelyesi, korunga ve İtalyan mimi tohumluklarının tedarik edilerek üreticilere yüzde 75 destekli olarak hibe edildiğini belirtti. - SAMSUN

Samsun'da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi
Samsun'da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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