Samsun'da çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yapıyor
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Samsun'da çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yapıyor

Samsun'da çiçekçiler Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai yapıyor
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Samsun'da sabah erken saatlerde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım İlçesi Gazi Caddesi'nde çiçekçilik yapan İlhan Ünal, yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi. İnternet ve telefon ile verilen siparişleri de gün içinde adreslere teslim edeceklerini belirten Ünal, "Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır çiçekleri ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Çiçekçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.

Havza ilçesinde de çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

İlçede çiçekçilik yapan Savaş Karaman, Anneler Günü'nde sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, salgından dolayı uzun süredir işlerinde düşüş olduğunu, Anneler Günü'nde moral bulduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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