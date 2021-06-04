Samsun'da çiçek yetiştirilen sera, çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor
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Samsun'da çiçek yetiştirilen sera, çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor

Samsun'da çiçek yetiştirilen sera, çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda çöpten üretilen elektrik, çiçek yetiştirilen seranın ısıtılmasında kullanılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda çöpten üretilen elektrik, çiçek yetiştirilen seranın ısıtılmasında kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında farklı alanlarda atıkların dönüştürüldüğü belirtildi.

İçinde birçok tesisin bulunduğu depolama sahasının yanına 3 bin metrekare üzerine çevreci sera kurulduğu aktarılan açıklamada, seranın tamamen atık gazla üretilen elektrikle ısıtılarak çiçek yetiştiriciliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini, bu nedenle enerjinin her aşamada boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirtti.

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Türkiye'nin ısı ile çiçek yetiştirilen ilk serasını oluşturduklarını dile getiren Demir, "Yaklaşık 3 milyon kapasiteli serada deneme olarak ilk etapta 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi. Burası tam kapasite çalıştığında sadece Samsun'a değil, tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki illere hizmet verecek. Tüm bölge için de bir tasarruf ve emisyon azalımı noktasında çevre açısından büyük bir proje olacak." ifadesini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise serada deneme amaçlı yapılan ilk üretimde 6 çeşit çiçek fidesi yetiştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sera, 3 bin metrekare alan üzerine kurulu. Normalde bertaraf olacak bir enerjiyi yöneterek seracılıkta kullanılmasını sağladık. Bu ısıyı Samsun'un güzelleştirilmesinde kullanacağız. Bütçemiz açısından da büyük tasarruf sağlamış olacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk."

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Samsun'da çiçek yetiştirilen sera, çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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