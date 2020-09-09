Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı
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Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü, Kavak ve Havza ilçelerinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı
09.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:00

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Vezirköprü, Kavak ve Havza ilçelerinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Vezirköprü ilçesinde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bayburtlu burada yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kavak ilçesinde Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Altun, CHP'nin 97'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan bu yana diktatörlüğe karşı demokrasiyi, baskıya karşı özgülüğü, zulme karşı adaleti savunmuştur. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluştan bugüne kadar partimize emek veren herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Havza ilçesinde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alkan, yaptığı konuşmada CHP'nin temellerinin 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde atıldığını belirterek, parti olarak Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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