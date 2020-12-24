Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini yaktığı iddiası
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Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini yaktığı iddiası

24.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:04
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini yaktığı iddiası

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

Eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan A.R.A. (39), İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak'taki evine geldi.

Madde bağımlılığı bulunduğu öne sürülen ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen A.R.A, evinde bazı eşyaların olmadığını görünce yangın çıkardı.

Sokaktaki bazı esnafla da tartışan A.R.A, polis ekiplerince yakalandı.

Yangın ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir apartman sakini, 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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