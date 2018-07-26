Samsun'da Cezaevinde İsyan İddiası

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Samsun cezaevinde isyan" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında isyan çıktığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, 25 Temmuz 2018 tarihinde saat 17.00 sularında Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan genel aramalar sırasında az miktarda uyuşturucu niteliğinde maddeler bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, uyuşturucu maddeleri kullandıkları tespit edilen 12 hükümlünün tedbiren kapalı ceza infaz kurumuna iadelerine karar verildiği, nakilleri sırasında hükümlülerin taşkınlık çıkarmaları üzerine gerekli önlemler alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan işlemler ve nakil sırasında hiçbir hükümlünün yaralanmadığı vurgulanan açıklamada, "Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olağan faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Cezaevinde isyan çıktığı, yaralılar bulunduğu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.