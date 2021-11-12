Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı - Haberler
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Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

Samsun'da Türk Kızılay ile İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, 2. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personel, kan bağışında bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Türk Kızılay ile İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, 2. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personel, kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracı, Jandarma Bölük Komutanlığına konuşlandırıldı.

Bölük Komutanlığında görevli rütbeliler ile erler, 58 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, Kovid-19 salgını döneminde hasta ve yakınları için seferber olan jandarma personeline destek verdikleri için teşekkür etti.

Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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