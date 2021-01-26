Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı
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Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

26.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:55
Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

Samsun'da 2'nci Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personel, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Samsun'da 2'nci Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personel, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracı, bağış için Jandarma Bölük Komutanlığına konuşlandırıldı.

Bölük Komutanlığında görevli rütbeliler ile erler, 82 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek verdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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