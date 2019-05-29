Samsun'da cezaevi personeli iftarda buluştu
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında kentteki cezaevi personeli ve aileleri bir araya geldi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında kentteki cezaevi personeli ve aileleri bir araya geldi.
Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki iftar programına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Adalet komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, hayırsever iş adamı Yeşilyurt Demir Çelik Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt ile başsavcı vekilleri, hakim ile savcılar katıldı.
İftarın ardından infaz koruma memurlarından oluşan orkestra, ilahi ve türküler seslendirdi.
Programın sonunda kurum içinde inşaatı Yeşilyurt, çevre düzenlemesi ise İlkadım Belediyesince yapılan Adalet Camisi'nde ilk namaz kılındı.