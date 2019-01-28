Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun Açık Cezaevinden 3 ay önce firar eden kişi, Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan Samsun Açık Cezaevinde kalırken firar eden, 8 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan L.Y'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı.

L.Y, Orta Mahalle'deki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Evde bulunan S.S. (24), Y.S. (22) ve N.A. (24) da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 40,25 gram kenevir tohumu, 0,90 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

L.Y. ile gözaltına alınan diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA