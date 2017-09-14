Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'da, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve 4 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.



Ünye Yarı Açık Cezaevi'nden yaklaşık 4 ay önce firar eden M.B. (22), polis tarafından İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.



M.B'nin üzerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.