Samsun'da Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı

Samsun'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, "Suçluyu kayırma" suçundan cezaevinde kalırken firar eden Yiğithan K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğithan K, cezaevine gönderildi.

Hükümlünün bir süre önce kaldığı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firari olduğu öğrenildi.