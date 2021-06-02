Samsun'da cezaevi aracı devrildi: 10 yaralı
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Samsun'da cezaevi aracı devrildi: 10 yaralı

Samsun'da cezaevi aracı devrildi: 10 yaralı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı.

Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na mahkum götüren cezaevi aracı, Havza-Vezirköprü kara yolu Kızılcaören mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyona çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan askeri personel Mehmet Darıcı (49), Süleyman Sinan Baldemir (30), Hüseyin Bağcı (40), Hilmi Polat (24), Recep Alparslan (55), Serkan Şahin (42) ve Mehmet Bayrambeğ (23) ile mahkumlar Hasan Yavaş (28), Fırat Yıldız (31) ve Alphan Sezer Bozkurt (48), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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