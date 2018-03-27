Samsun'da "Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı" Çalışmaları

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı'na (ÇATAK) ilave alanlar tahsis edildiğini bildirdi.

Kırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, ÇATAK programı kapsamında kurulan uygulama komisyonunun toplanarak çeşitli kararlar aldığını kaydetti.

Açıklamasında Kırmacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yürürlüğe giren (ÇATAK) programı kapsamında çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kırmacı açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Bakanlığımız Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğünce (ÇATAK) programı kapsamında ilimize 100 bin dekar alan tahsis edilmiştir. 2016-2017 yıllarında ÇATAK programında sözleşme imzalanmış çiftçilerimize ait toplam alan miktarımız 68.667,584 dekardır.

2018 yılı için Samsun İl Çatak Programı Komisyonu olarak ilçe müdürlüklerine ilave tahsis edilen toplam alan 31.332,476 dekardır. Samsun İl Çatak Projesi Komisyonu toplantısı neticesinde 19 Mayıs da bin dekar, Alaçam'da 4 bin, Ayvacık'da 7 bin, Bafra'da 5 bin, Canik'de 3 bin 600, Çarşamba'da 2 bin 500, Kavak'da 2 bin 500, Tekkeköy'de bin, Terme'de bin ve Yakakent'de bin dekar 2018 yılı için ilave alan tahsis edilmiştir.

Asarcık'da 2018 yılında ilk defa programa dahil edilerek bin dekar alan tahsis edilmiştir. Bu dağıtım çerçevesinde ilçe ÇATAK programı uygulama birimleri tarafından hassas bölge tespitleri yapılarak uygulama alanları ve üreticiler tespit edilerek çalışmalara başlanacaktır."